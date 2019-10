V nejnovější z originálních inscenací se společně s Malým princem podíváte na lidské počínání na planetě Zemi. Prostřednictvím humorných, tajemných i dechberoucích momentů si uvědomíte, kam planeta naším vlastním chováním směřuje a co všechno se může stát… a nebo co se dá ještě zachránit? . Malý princ na Zemi je nonverbální představení pro děti i dospělé ze všech koutů světa. A díky interaktivitě každého představení se může stát, že se vy sami stanete jeho herci na jevišti. Po skončení představení vás totiž necháme nahlédnout pod pokličku černého divadla. Tak neváhejte a nechte se vtáhnout do světa fantazie a kouzel, kde nic není nemožné!