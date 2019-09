Dne 19.9.2019 od 9.00 se v Bea Centru Olomouc uskuteční konference “Smart region”, na kterou se sjedou zajímaví řečníci z celé ČR. Konference je zaměřena na témata související se strategickým rozvojem a sdílení informací, zejména pak v oblasti tzv. chytrých řešení. Konference je tak rozdělena do samostatných, ale vzájemně souvisejících tematických panelů: 1. Průmysl 4.0, 2. Smart Region a 3.

Digitální technická mapa, respektive Building Information Management. Opomenut není ani rozměr vzájemného networkingu. Akce cílí na podnikatele, manažery, zástupce veřejné správy, nejrůznější instituce včetně studentů a všech, kterým záleží na aktuálních trendech a budoucím rozvoji svého okolí.

ŘEČNÍCI: 1. panel – Průmysl 4.0 – Ing. Jiří BAVOR (Head of Sales, Siemens ČR) – Ing. Jaroslav LÍSKOVEC (ředitel, Národní centrum Průmysl 4.0) – Petr NOVÁK, MBA (ředitel, Koyo Bearings ČR; JTEKT) – JUDr. Jakub DOHNAL, Ph.D. (advokát, partner ARROWS Advisory Group) 2. panel – Smart region – Ing. Jiří STICH (jednatel, Grant Help Advisory) – Ing. Daniel MINAŘÍK, Ph.D. (energetický manažer, Magistrát města Ostravy) – Ing. Radim SRŠEŇ, Ph.D. (místopředseda Sdružení místních samospráv ČR) – Ing. Zuzana DRHOVÁ, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj) 3. panel – Digitální technická mapa / BIM – doc. RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph.D. (Katedra geoinformatiky UP) – Jiří KADALA (Operation Manager ALEEGO s.r.o.) – Ing. Petr VANĚK (Odborná rada pro BIM z.s.) – TBA

!!! REGISTRACE !!! na akci pomocí aplikace – lze stáhnout na Google play i app store! Kdyby měl někdo zásadní problém s registrací, napište nám e-mail na info@hkol.cz (s informací: jméno a příjmení, e-mailová adresa, firma / subjekt, počet osob a panel či panely, které chcete navštívit). Vstup na akci je zdarma.