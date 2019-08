Workshop - panická porucha

Jak se zbavit panické poruchy jednou pro vždy?



Na workshopu se dozvíte o příběhu Mirky, která překonala panickou poruchu a nyní pomáhá stejný problém překonat i ostatním.



Vítek vám představí rychlou a účinnou metodu v sedmi krocích, která kombinuje psychoterapii a koučování, umožňuje lidem s panickou poruchou rychlý návrat do normálního života.



Tuto metodu vytvořili oba na základě svých zkušeností a úspěšně ji používají při své koučovací praxi.



Kladete se otázky typu:



+ Jak rychle překonat panické ataky?

+ Jak svobodně cestovat a nenechat se omezovat strachem a

fyziologickými projevy?

+ Jak podpořit léčbu antidepresivy tak, aby vyléčení bylo trvalé?

+ Chcete se dozvědět víc o panické poruše od lidí, kteří prožili to, co

předávají?



Pokud ano, tak workshop je právě pro vás.



Registrujte se na emailu: mirka.rossler1@gmail.com nebo nám pošlete soukromou zprávu s vaším emailem a informací, že se přihlašujete na workshop o panické poruše v Olomouci.



Cena je 250,- Kč vč. DPH, platba je možná pouze předem a bezhotovostně. Na email vám pošleme proforma-fakturu a po zaplacení vám potvrdíme vaše místo na semináři a pošleme doklad o platbě. Zarezervujte si své místa včas ;)



Pokud máte nějaký dotaz, napište nám a my vám rádi odpovíme.



Těšíme se na vás.



Mirka a Vítek.



Sledujte náš Facebook, Youtube kanál a podcasty, kde se dozvíte víc o léčbě panické poruchy (a nejen té) víc.