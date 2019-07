Sex zadarmo nedostaneš

Nekompromisní, provokativní, trochu nahořklá komedie, u které by se začervenal i Quentin Tarantino! Autorská hra inspirovaná světoznámým komiksem kanadského spisovatele Chestera Browna. Jindřichovi je pětatřicet, a když se s ním rozejde jeho poslední přítelkyně, uvědomí si, že už žádný další vztah nechce. Nikdy. Jak se ale vypořádat s absencí sexu v životě svobodného muže? Jednoduše, bude si za sex platit. Zpočátku jde vše docela dobře, vlastně… víc než dobře. A tak se hlavní hrdina rozhodne: Vyzkouší kompletní nabídku nejrůznějších sexuálních praktik, kterou tato branže nabízí… Tak začíná divoká jízda zakázaným světem prostituce a placeného sexu, o kterém není slušné vědět, ačkoliv je to svět starý úplně stejně jako lidstvo samo. A co když se do toho všeho připlete láska? Bože můj…