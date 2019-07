Druhý život Veroniky

Takže, je mi přes třicet a jsem sama. Tak se mi nedivte, že začínám malinko panikařit, jo? Vlastně malinko dost. Ale pak se to stane! Konečně, pane bože, to je on, muž mých snů, pan Božský, muž s velkým M, konečně je tady! No moment, oni jsou hned dva?

Komedie o vztazích, životních rozhodnutích a taky o tom, kde jsme mohli být, kdybychom tenkrát udělali něco jinak!