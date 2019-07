Scapino aneb sluha málem principálem

Scapino je sluha. Scapino je liška podšitá vynikající v drobných instrikách, polopravdách, lstech, lžích a malých podfucích. Scapino je utěšitel, dobrý kamarád, vychovatel a taky pěkný lump. Je to chlapík, co občas pomůže, leccos pokazí a všechno řádně zamotá. Ale nakonec to stejně dobře dopadne. Octavius má tu, kterou má mít, Zerbineta není cikánka, Leandr obměkčí tatínkovo srdce a Hyacinta je jen polosirotek. A Scapino? Švih sem, švih tam, tahá za nitky a ovládá cizí životy jako principál v cirkuse. Inscenace Divadla Nabalkoně navazuje na linii komedií, ve kterých nechybí písně, tanec a situační humor. Tentokrát tvůrci přidávají prvky nového cirkusu, akrobacie a pantomimy.