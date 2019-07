Alice a Paul jsou poměrně šťastný a spokojený manželský pár. Jednoho dne čekají hosty k večeři – své dlouholeté přátele Laurence a Michela, kteří také žijí v harmonickém manželství. Alice je ale celá nesvá a žádá po manželovi, aby večeři na poslední chvíli odvolal. Ten se samozřejmě brání a chce znát důvod, proč by to měl udělat. Ovšem ona mu pravý důvod nechce říct: toho dne dopoledne zahlédla ve městě Michela, jak se líbá s cizí ženou. Alice je tak postavena před velké morální dilema: udělá přítelkyni větší službu, když jí o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí? Proto by pro ni bylo vůbec nejlepší, kdyby se večeře neuskutečnila a ona mohla své rozhodování odložit. Paulovi se nakonec se svým problémem svěří; Alice se lehce přiklání k tomu říci pravdu, Paul naopak k tomu lhát. Oba se rozhodnou večeři odložit, ovšem v tu chvíli už jejich přátelé zvoní u dveří a společný večer musí proběhnout. Nejistota a různé postoje Alice a Paula vedou ke spoustě humorných situací a k zajímavému rozuzlení…