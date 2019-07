Petr a Lucie

Nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915 vydal o pět let později svou nejznámější novelu, která se, hned po Shakespearově Romeovi a Julii, stala druhým nejslavnějším milostným příběhem všech dob. Jímavý a romantický příběh zasazený do hrůz první světové války bere dech čtenářům mnoha generací a nyní se poprvé dostane i na jeviště Moravského divadla Olomouc. Půjde teprve o pátou divadelní adaptaci v historii českého divadla. Tu první uvedlo Severočeské divadlo v Liberci roku 1946. U nás se její režie ujme Marián Pecko, jeden z nejuznávanějších slovenských divadelních režisérů současnosti. Jeho představení těší diváky ve více jak čtyřech evropských zemích a za svou dosavadní kariéru nasbíral na třicet různých ocenění ze Slovenska, Čech, Polska nebo Slovinska. Marián Pecko je vyhledávaným režisérem především pro svou něžnou divadelní poetiku, díky které se každé jeho představení stává nezapomenutelným zážitkem, a to jak pro diváky, tak i pro herce samotné. Dramatizaci nesmrtelného Rollandova díla vytvořila pro Moravské divadlo Jana Pithartová.