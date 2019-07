Jeden z nejkrásnějších titulů světové baletní literatury se odehrává v daleké a exotické Indii. Je příběhem nešťastné lásky, duševní rozpolcenosti a žárlivosti: válečník Solor miluje chrámovou tanečnici Nikiu. Rádžou je však donucen k sňatku s jeho krásnou a bohatou dcerou Gamzatti. Nikia je navíc tajně milována i žárlivostí sžíraným veleknězem Bráhmanem. Rádža s Gamzatti odhalí vztah Solora a Nikie a připraví ji úkladně o život, když její sokyně nechá tajně ukrýt do košíku květin jedovatého hada. Zoufalý Solor se snaží uniknout do omamných snů a ve slavné scéně Království stínů se opět setkává se svou vyvolenou Nikií. Balet Bajadéra je výzvou pro každý vyzrálý soubor. Umožňuje vyniknout virtuózním technickým i hereckým dovednostem sólistů a sboru. Velkolepá scéna i přepychové kostýmy pak slibují výjimečný divácký zážitek, který bude patřit k vrcholům celé sezóny. Bajadéra je uváděna na nejproslulejších světových scénách. V České republice byla doposud uvedena pouze dvakrát, a to v Národním divadle v Brně a Praze. Při představeních tohoto vskutku baletního klenotu bude spoluúčinkovat orchestr Moravského divadla v nastudování dirigenta Petra Šumníka.