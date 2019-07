Kouty n. Desnou - Dlouhé Stráně - zábavná procházka s luštěním a tajenkou

Zábavně zpracovaný výlet / trasa, kdy cestou plníte úkoly, odpovídáte na otázky, luštíte křížovku, hrajete hry ... Dostanete základní informace k výletu (co vás čeká, kde zaparkovat...) a několikastránkové tématické pracovní listy, se kterým po cestě pracujete.

V Koutech máme cestičky ve 2 provedeních - EASY (jednodušší pro děti od 4-9 let) a JUNIOR (s lehce těžšími otázkami). Trasa obou verzí je shodná - vyjedete lanovkou nahoru a cestička začíná od horní stanice lanovky, vede po červené turistické značce a končí u horní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (kopíruje tradiční pěší, nejkratší možnou trasu).

Celá procházka má délku necelé 3 km a vede lesem a vrcholovým chodníkem. Schůdná i s menšími dětmi, s kočárkem bohužel ne. V zimě nežli pešky, nasaďte raději běžky :-) Start i parking na hlavním parkovišti SKI areálu Kouty n.D. A zpátky dolů se svezte na koloběžce! Čeká vás 17 km krásnou krajinou a sami to zvládnou i děti od 7 let. (Mladší je možno si vzít na svou kolobku před sebe). Koloběžky si půjčíte u bufetu u horní nádrže.