Farmářské trhy - Obchodní centrum Haná Olomouc

V sobotu 29. června 2019 zahajujeme na parkovišti před OC HANÁ Farmářské trhy! Přijďte nakoupit lokální produkty, které ještě před chvílí dozrávaly na zahrádce nebo poli u pěstitelů v našem regionu.

Každou sobotu se můžete těšit na něco nového podle toho, co zrovna dozrává a roste, a to až do konce září!