Pavel Konečný / Ohlédnutí

Výstava se koná u příležitosti umělcových sedmdesátých narozenin.

Kromě poznámky na okraj nechávám Pavlovu vzpomínání veškerý prostor v listech k výstavě, uspořádané u příležitosti narozenin, na den společných s Anežkou. Nemohu opomenout onu shodu a nepřipomenout zároveň, že to byl právě on a Pavel Herynek, kdo nás oba prvně představili v olomouckém Divadle hudby už v roce 1982 na výstavě, uvedené třetím dávným přítelem, Pavlem Zatloukalem. Rádi mu to oplácíme, s díky i za všechna ta léta služby autorům čistého srdce. Pavel Konečný vydává ediční řadu Marginálií a organizuje přehlídky krátkých filmů Art brut film Olomouc. Je členem Evropská asociace outsider art a pražského sdružení abcd, šířícího informace o výtvarných projevech art brut. Je mistrem psaného i mluveného slova, podáním i obsahem. Slyšet ho, ať právě v Divadle hudby nebo jinde, bylo (a je vždy) radostí. K vernisáži chystá překvapení... máme se na co těšit.

Miroslav Koval