World Grand Prix U105 2019 s podtitulem Memoriál Gustava Frištenského

Před zraky diváků bude bojovat celkem dvanáct nejsilnějších mužů kategorie U105kg, kteří přijali pozvání. Za Českou republiku vystoupí vítěz loňského World’s Ultimate Strongman Championship, a tedy čerstvý mistr světa střední váhy Jiří Tkadlčík, chybět nebude šampion Austrálie Tyson Morrissy nebo loňský mistr světa konkurenční asociace Anthony Fuhrman. Účast potvrdili také strongmani z Japonska, Kanady, Nového Zélandu, Ruska, Iránu, ale i Finska, Slovenska, Polska a dalších zemí Evropy. Po boku Tkadlčíka se za Česko představí dva spolubojovníci asociace Strongman Czech U105, o nichž rozhodne v nejbližších dnech kvalifikace.

Závod bude pomyslným startem dlouholetého konceptu GRAND PRIX, kdy se každý rok utkají nejlepší světoví strongmani střední váhy na prknech jednoho z nejtěžších závodů této kategorie.

Kromě velké atraktivní strongman show na návštěvníky čeká také bohatý doprovodný program v podobě exhibice předních českých MMA zápasníků a řeckořímského zápasu. Chybět samozřejmě nebude řada známých tváří ze světa fitness. celá akce bude takzvaně „open air“ čili pod širým nebem přímo v areálu Pivovaru Litovel.

Závod nese podtitul Memoriál Gustava Frištenského, protože s nejslavnějším českým zápasníkem je pivovar spojen již po mnoho let. Frištenský si totiž za ženu dceru prvního litovelského sládka Miroslavu Ellederovou a bydlel přímo ve správní budově pivovaru, poté se přestěhoval do nedaleké vilky, kde prožil téměř padesát let svého života. Podporou memoriálu se Pivovar Litovel snaží jeho jméno nejen udržet v povědomí lidí, ale především uctít jeho houževnatost a vnitřní sílu.