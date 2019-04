Vandráci v Přerově

Trojice českých dobrodruhů – herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér Hynek Bernard, alias Vandráci Vagamundos, procestovali Střední Ameriku z Panamy do Mexika, aniž by věděli, co je čeká. Poutníci vyrazili na vlastní pěst, bez štábů, doprovodných vozidel, hotelů a mezinárodní kuchyně jen s tím, co jejich motorky uvezou. Poznali život indiánských kmenů – navštívili Lakandonce v Mexiku a panamské indiány Kuna na ostrovech San Blas. Očekávejte zábavnou cestovatelskou show s velkým množstvím filmového materiálu.