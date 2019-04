Koncert The.Switch, Sunset Trail, Daerrwin, Made By Zero, Glad For Today

Zastávka společného turné kapel The.Switch a Sunset Trail v rámci výročí 15 let od vydání debutové desky Beautiful kapely The.Switch. Dále vystoupí Daerrwin, Made By Zero nebo Glad For Today. 170 Kč v předprodeji (Rockstar café & bar, ulice Lafayettova 31 Olomouc) 250 Kč na místě

