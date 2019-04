Rozlušti tajnou Leonardovu šifru! (netradiční příměstský tábor pro děti)

Leonardo da Vinci byl jedním z nejznámějších malířů a vynálezců všech dob. Tvrdí se, že do svých obrazů zašifroval různá poslání a informace, které se lidstvo, postupem času, snaží rozšifrovat. Jedna taková šifra se dostala i do Intellectusu a na vás je, abyste nám ji pomohli rozluštit.

Během celého týdne se seznámíme s osobností Leonarda da Vinciho, a také s další plejádou nejrůznějších velikánů z různých uměleckých oblastí: literatura, výtvarné umění, hudba, historie. Čeká vás týden plný šifrování tajných vzkazů a kódů, a společně se také vydáme do historického centra města Olomouce, kde si společně zahrajeme městskou únikovou hru a navštívíme nejrůznější historická místa i tajemná zákoutí spojená s nejrůznějšími historickými osobnostmi a bájnými postavami. Mimo jiné se můžete těšit na nejrůznější tematické hry, zábavu, ale také ponaučení.

Tábor probíhá denně od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a je vhodný pro všechny děti od 6 let. Součástí je strava (oběd + odpolední svačina) a pitný režim. V ceně jsou také zahrnuty všechny pomůcky a potřebné vybavení. V rámci tábora proběhne také jeden výlet či exkurze úzce spojený se zaměřením tábora, abychom mohli propojit získané schopnosti a vědomosti s praxí.

Hlavní výhodou našich táborů je malý počet dětí ve skupině – maximálně 15 dětí na jednom turnusu. Počet vedoucích je 1 lektor na maximálně 5 dětí tak, aby byl zajištěn individuální přístup podle potřeb a zájmů každého dítěte.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách či nás kontaktuje na emailu info@intellectus.cz.