Šumperský hafan 2019

Šumperský hafan je akce pro všechny pejsky a jejich pánečky, kde se nehledí na průkazy původu ani na krásu podle standardů.

Šumperský hafan zve již více než deset let všechny milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé kamarády k přátelskému soutěžení o hrdý titul Šumperský hafan. Zúčastnit se mohou všichni pejskové s PP i bez PP, malí i velcí, štěňátka i psí senioři. Speciální poděkování vždy patří majitelům adoptovaných pejsků. Od 11. ročníku bude Šumperský hafan mnohem více pomáhat při umisťování pejsků, a to jak chrtů a podenců, což jsou tradiční partneři Hafana, tak nově i pejsků z útulků v našem regionu. Zejména to budou útulky v Zábřehu a Mohelnici a záchytné kotce ve Starém Městě. Kdyby se díky Hafanovi podařilo nějaké pejsky umístit do nových domovů, byl by to obrovský úspěch a Hafan by získal vyšší „level“. Pořadatelem Šumperského hafana 2019 je Vlastivědné muzeum v Šumperku a další partneři se k nám, doufám, připojí.