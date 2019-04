V rukou restaurátora

Práce muzejního konzervátora nespočívá jen v oprašování sbírkových předmětů v depozitáři. Přijďte na výstavu do Hollarovy galerie zjistit, co všechno jeho činnost obnáší a kde všude můžete vidět nebo vnímat stopy jeho zásahů. Na vybraných sbírkových předmětech je představen nejenom um muzejního konzervátora, ale také mnohem více patrné zásahy restaurátorů, kteří svými kouzly zachraňují to, co konzervace již nedokáže. Vystaveny budou více než čtyři desítky sbírkových předmětů, které většinou během posledních deseti let prošly dílnami konzervátorů a restaurátorů, a Vy tak můžete na vlastní oči obdivovat jejich umění.