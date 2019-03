Pekař a Voxel - Svoboda Tour 2019

PEKAŘ SE LOUČÍ SE SVOBODOU A VOXEL POPRVÉ VYRÁŽÍ NA TOUR S KAPELOU. Pro oba velké kroky do budoucna. Jak to dopadne, nikdo netuší, ale na SVOBODA TOUR to začne.

Pekař určitě bude hrát osvědčené písně z dřívější tvorby a ze stále aktuálního, nedávno vydaného alba, ale určitě zazní i úplné novinky. Voxelovy písně, v novém pojetí s kapelou si nemůžete nechat ujít. Všechno se mění, buďte u toho.