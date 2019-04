Maxipes Fík

„Tati, já byfem chtěla pfa“, řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa… „Jmenuje se Rek“, oznámil, a protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu můžeme říkat Fík“, řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík. Viděli jste někdy psa, který řídí auto, dojde páničkovi pro pivo, nebo dostane angažmá v cirkusu? Dokonce se vydá do světa, kde objeví spoustu věcí a nových kamarádů, ale moc rád se vrátí domů. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí!! Tak neváhejte a přijďte se podívat… Bude psina!!