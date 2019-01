Vývoj počítačů pokračuje tak rychle, že 20 let staré přístroje už patří do muzea a na výstavy. Nová výstava Retrogaming potěší nejen malé návštěvníky, ale určitě i ty z vás, kteří pamatují začátek éry osobních počítačů.

Interaktivní výstava představí vývoj počítačů a počítačových her hravou formou. Vrátíte se do 80. a 90. let minulého století, kdy psaní na klávesnici anebo hraní her představovalo úplně jiný zážitek. Pro oči, ale i pro uši. Součástí totiž byly i charakteristické zvuky pravěku počítačových her, na které dnešní pětačtyřicátníci, pamětníci oné doby, možná s nostalgií zavzpomínají. Nezbytné technické informace jednotlivých exponátů doplní různé zajímavosti. Součásti výstavy bude mimo jiné i „pařanské doupě“, ale také hry, které tu byly ještě před počítači.