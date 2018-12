Taneční lekce doprovázená hudební improvizací. Vlnobytí je originální taneční lekce vedená Barbarou Jung (Cahovou) doprovázená hudební improvizací Matěje Kotoučka a Sima Hakalista, společně vystupujících jako Thistle. Vítáni jsou úplní začátečníci, pokročilí i profesionálové. Během dvou hodin mají účastníci možnost se přirozeně a svobodně hýbat, tančit a přiblížit sami k sobě. Část lekce je věnována kontaktní improvizaci.

BARBARA JUNG je tanečnice a architektka. Několik let tančila a později vedla kurzy v rámci brněnského seskupení Dashdancers. V létě roku 2018 přišel čas se osamostatnit a vyzkoušet jiný, individuální přístup k tvorbě a výuce tance. Na svých lekcích vede tanečníky k vlastnímu a plnohodnotnému prožitku z pohybu. Někomu to jde hned a někomu to chvilku trvá. Nebojme se zkoušet to znovu a znovu. SIMO HAKALISTO je finský hudebník, performer a autor dokumentárních filmů. Jako hlavní nástroj využívá modulární syntezátor, který leckdy využívá jako rozšíření svých elektrických houslí, jindy zase jako plnohodnotnou zvukovou laboratoř. MATĚJ KOTOUČEK se dlouhodobě věnuje experimentům spojujícím ambientní hudbu, abstraktní zvukové koláže a terénní nahrávky. Jeho tvorbu můžete znát z elektronického projektu Sky To Speak. Je také jedním z členů souboru AVA: Moving spaces. THISTLE hrají hudbu pulzující na hraně reality a snů. Ve svých meditativních improvizacích pokaždé vyprávějí nový příběh. Mají rádi táhlé zvuky, hypnotické rytmy, narušování toku času organickými repeticemi nebo objevování bizarních samplů.