Betlémské světlo - Zlaté Hory

Jako mnoho let předešlých přivezeme také letos Betlémské světlo do Zlatých Hor. Pokud budete mít zájem, můžete si plamínek odnést sami domů. V takovém případě si přineste prosím svou vlastní svíčku v lucerničce. Možná se bude hodit i nějaký „přepravní“ obal na lucerničku (papírová taška, kbelík apod.), abyste si plamínek donesli opravdu až domů. Budeme potěšeni, pokud nás poctíte svou účastí a to bez ohledu na počasí. Pokud se náhodou nechystáte a přesto byste chtěli plamínek Betlémského světla – nezoufejte! Po setkání u vánočního stromu se rozejdou skupinky skautů do svých domovů a ještě cestou roznesou světýlko svým kamarádům, známým, sousedům ale i těm, kteří dají o sobě vědět předem. Můžete nás kontaktovat osobně nebo na e-mailové adresy vedoucích oddílů, které najdete na našich webových stránkách: www.zlatehory.skauting.cz. Předáme informaci, ke komu zajít - rádi se u Vás zastaví.

23.12.2018 od 17:00 od 17:30