Vlivem dnešní moderní uspěchané doby zvyklosti masopustních slavností pomalu zanikají. Díky Olomouckému masopustu ožívají tradice oslav těchto významných svátků. Jedná se o událost, která odráží nejen historické, ale i současné kouzlo města Olomouce v tomto zimním období.

Olomoucký masopust přináší lidem nezapomenutelné zážitky a živé obrazy z dějin masopustního veselí. Oslavy Olomouckého masopustu 2019 proběhnou 3. března. Více informací sledujte na facebookové stránce Olomouckého masopustu (@olomouckymasopust). Součástí oslav je také The Ples, který se odehraje ve velkolepém stylu a přiláká nejen místní návštěvníky a významné osobnosti města Olomouce. Lístky na Ples můžete zakoupit na https://theples.cz/. Nejvýznamnější svátky karnevalu, hojnosti pokrmů a hodování opět ožijí v Olomouci! Každý si najde to své, bez ohledu na to, zda jste žena, muž, dítě či student.