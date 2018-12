Casting Miss Opravdová krása – Miss OK 2019

Miss OK je progresivním formátem soutěže krásy, který se koná na téměř celé Moravě a nově expanduje i do Čech! OK znamená Opravdová krása. Hledáme dívky, které umí reprezentovat sebe, svoji školu, region i Českou republiku. Hledáme královny opravdové krásy. Dívky účastnící se Miss OK jsou cílevědomé, sympatické, nadané, šarmantní, vzdělané a opravdu krásné.

Zapojit se do soutěže mají nyní šanci Opravdu Krásné dívky z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a nově také Plzeňského kraje. Do všech tajů přípravy soutěže krásy se zapojují žáci středních škol z celé Moravy a Plzeňského kraje. Žáci se v duchu našeho konceptu „sbírání zkušeností“ již mnoho let setkávají s profesionály nejenom v oborech grafiky, multimédií, PR, marketingu, choreografie, ale také s předními kuchaři, manažery, vizážisty, módními návrháři a kadeřníky. Soutěž je určena pro mladé, a mladí ji také tvoří.