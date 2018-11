Vánoce na Točáku - Šumperk

Čas adventu a Vánoc se nezadržitelně blíží. I v letošním roce si město Šumperk připravilo řadu akcí. Vánoční atmosféru jako první naladí Adventní podvečer s Divadlem ve středu 28. listopadu na Hl. třídě u budovy divadla. Tradiční Vánoce na Točáku v Šumperku budou zahájeny slavnostním rozsvícením vánočního stromu v pátek 30. listopadu po sedmnácté hodině. Dále se připravuje druhý Adventní podvečer s divadlem, Vánoční farmářské trhy.

Během slavnostního rozsvícení vánočního stromu přítomné vánočně naladí písně v podání dětí z mateřské školky Borůvka a poté vystoupí oblíbená kapela Fleksible.

Vánoce na Točáku potrvají již tradičně až do Štědrého dne. Obvyklá provozní doba od devíti do jednadvaceti hodin (pouze na Štědrý den do čtrnácti hodin) bude letos opět v pátky a na Mikulášský den prodloužena do třiadvaceti hodin.

Okresní Agrární komora ve spolupráci se šumperskou radnicí připravuje ve dnech 14. a 15. prosince Šumperské vánoční farmářské trhy. „Akce se bude konat v místě obvyklých farmářských trhů, a to na Hlavní třídě mezi OD Jednota a hotelem Grand. Návštěvníci si budou moci vybírat z potravin přímo od výrobců regionálních produktů, řemeslných výrobků a dalšího zboží. Trhy se budou konat v pátek od devíti do šestnácti hodin. V sobotu pak od devíti do čtrnácti hodin,“ uvedla tisková mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Další akcí letos město Šumperk zpříjemní adventní období u radnice, a to po tři odpoledne 16., 17. a 18. prosince. „V neděli po čtrnácté hodině bude pro návštěvníky připraveno stylové dioráma, ve kterém se lidé mohou pozastavit a zažít příjemnou vánoční atmosféru při předvádění tradičních vánočních zvyků. Na podiu bude připraven program pro malé i velké návštěvníky v podobě písní a pohádek,“ přiblížila Olga Hajduková.

Podvečer téhož dne nabídne dva koncerty. V sedmnáct hodin vystoupí smíšený pěvecký sbor Oculos meos s adventními písněmi a poté mladá šumperská kapela Trocha klidu.

Pondělí nabídne na podiu odpolední pásmo besídek a vystoupení mateřských škol.

V sedmnáct hodin si již tradičně příchozí poslechnou pěvecký sbor Motýli u morového sloupu. V úterý odpoledne vystoupí šumperské základní školy. „Závěrečnou vánoční tečkou úterního programu u radnice bude vystoupení kapely Haleluja band,“ upřesnila mluvčí.

Od pondělí 17. prosince do středy 19. prosince proběhne u radnice v pondělí od deseti hodin, v další dny již od devíti vždy do osmnácti hodin tradiční prodej zabíjačkových produktů.

Plakát Vánoc v Šumperku najdete zde

https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Radnice-predstavila-akci-Vanoce-v-Sumperku-2018-12802/clanek/Zpravodajstvi