Šátkový bazar - Galerie Šantovka Olomouc

V sobotu 10. 11. 2018 od 11.00 do 18.00 hodin v přízemí Galerie Šantovka proběhne druhý ročník ŠÁTKOVÉHO BAZARU pro celou rodinu. K mání budou šátky všech barev, materiálů i velikostí. Budete v předstihu s vánočním dárkem a podpoříte děti těžce nemocné nebo s postižením v olomouckém regionu.

Můžete se těšit na moderní magii. Série kouzel pro malé i velké, interaktivní show nebo tvarování roztodivných věcí z balónků, taneční a pěvecké vystoupení.

Ke koupi budou i šátky od vás všech. Vyklidte skříň, udělejte dobrý skutek a nepotřebné čisté šátky (kravaty) noste do 9. 11. 2018 na tato sběrná místa:

GALERIE ŠANTOVKA - Art studio - každý den od 9.00 do 21.00 hodin

STŘEDISKO RANÉ PÉČE, U Botanické zahrady 4, 2. patro – pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin

ČESKÝ ROZHLAS, Horní náměstí - každý den od 8.00 do 18.00 hodin

PEKÁRNA CELIAFIT, Sokolská 3 - pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin

Srdečně zve Společnost pro ranou péči a Galerie Šantovka.

Celý výtěžek půjde ve prospěch rodin, které vychovávají dítě těžce nemocné nebo s postižením v Olomouckém kraji.