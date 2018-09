Kluci z hor

...I z těžkého života, se dá udělat ještě těžší... Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se svým synovcem /M. Dejdar/, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je prezentací síly a "moci" přátelství. To je vystaveno posléze zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých důvodů od sebe rozdělit. Snímek je mj. i konfrontací dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s těmi, kteří svou bezelstnost dávno ztratili a řídí se převážně tím, co jim může přinést prospěch, a to často za jakoukoliv cenu.