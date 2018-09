O sluníčku které onemocnělo - Olomouc

O SLUNÍČKU, KTERÉ ONEMOCNĚLO / DIVADÉLKO S RADOSTÍ

Zábavná vzdělávací pohádka o tom, jak by se děti měly chovat k přírodě. Po představení je připravena hudebně-dramatická dílna.

Zvířátka se nechovají k přírodě hezky – žabka vyhazuje odpadky do přírody, medvěd kácí stromy atd. – následkem toho onemocní sluníčko. Dostane horečku a tak hřeje více, než by mělo (globální oteplování). Zvířátka mění chování a začínají napravovat to, co všechno přírodě provedli.

Pro děti od 3 let.