Hvězdy, jak je neznáte - Kraus + Kraus

Zábavná talk show ‚‚Hvězdy, jak je neznáte“ Vás čeká již v září poprvé v Kulturním domě ve Šternberku. Večerem bude provázet moderátor Václav D. Kosík, který bude zpovídat hvězdného herce a moderátora Jana Krause spolu s jeho synem Davidem Krausem, od kterého uslyšíte nejednu písničku z jeho repertoáru.

Můžete se těšit na představení plné improvizace a zaslechnete řadu vtipných historek, a to nejen ze života Krausových Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost, kde můžete vidět Jana Krause tentokrát v roli hosta přímo ve Šternberku. Chybět nebude ani zapojení Vás diváků, kdy se budete moci zeptat na vše co Vás zajímá – a to si nesmíte nechat ujít!

Vstupenky v hodnotě 320,- Kč si můžete zakoupit v předprodeji v Informačním centru ve Šternberku, v Olomouci, v Litovli, v síti ticket master a v sídle pořádající agentury ARKS Plus s. r. o. Talkshow se koná v produkci agentury ARKS Plus, s. r. o. a ve spolupráci s městem Šternberk, MAS Šternbersko a partnery.