Tomáš Švéda – dílo

Tomáš Švéda je malíř, restaurátor nástěnných maleb a také ilustrátor. Narodil se v roce 1947 v Praze. V letech 1963 až 1967 studoval na Střední odborné škole výtvarné a poté v letech 1967 až 1973 absolvoval Akademii výtvarných umění. Po ukončení studií pracoval jako pedagog na Středním odborném učilišti polygrafickém v Praze a také jako ilustrátor pro Státní pedagogické nakladatelství a nakladatelství Práce v Praze. Od 70. let pracuje rovněž jako restaurátor nástěnných maleb.

Do kontextu českého umění vstoupil svou závěrečnou prací na Akademii výtvarných umění v Praze, a to ilustracemi ke knize Vladislava Vančury Pole orná pole válečná. Při rozvoji tvorby Tomáše Švédy hrály důležitou roli také jeho studijní cesty do zahraničí – do Německa, Belgie, Holandska.

V roce 1988 se stal zakládajícím členem volného uměleckého seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, které sdružuje umělce, kteří vstoupili na výtvarnou scénu v 70. letech. V 90. letech uspořádal Tomáš Švéda řadu samostatných výstav a od roku 1996 je řádným členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Jeho starší díla představují cykly obrazů a kreseb s „břehy, kameny či sršícími kameny“. V jeho současných pracích zaujímají důležité místo i jevy, které otevírají témata pozemského dění v jeho kosmických souvislostech. Jako restaurátor pracoval například na nástěnných malbách jindřichohradecké jezuitské koleje.

Dílo Tomáše Švédy je zastoupeno v četných významných galeriích i soukromých sbírkách.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019 v 17 hodin.