Kinematograf bratří Čadíků - Litovel

V červenci do Litovle opět zavítá Kinematograf bratří Čadíků. Od soboty 21. července do úterý 24. července můžete na náměstí Přemysla Otakara vidět i letos české filmy. Začátek promítání je vždy ve 21 hod. a bude se při něm vybírat vstupné dobrovolné, které poputuje na dobročinné účely.

Jako první v sobotu 21. července můžete shlédnout pohádku ANDĚL PÁNĚ 2. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl-popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět a jablko Poznání najít a přinést zpátky. Jak vše dopadne a jestli jablko najdou uvidíte sami.

V neděli 22. července můžete potom vidět komedii BAJKEŘI. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na Facebooku, ale i opravdové dívky a mnoho dalšího.

Třetím filmem v pořadí je rodinná komedie ŠPUNTI NA VODĚ. Rodiče bratrů Igora

a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Co se stane, když manželkám dojde trpělivost a vyrazí si na dámskou jízdu na kole a tatínci se musí postarat o všechny děti? Pánové se nevzdají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i tak. A tak desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků.

Posledním filmem, který uvidíme v úterý 24. července bude romantická komedie ŠŤASTNÁ. Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii. Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party protřelých studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky ochotná udělat pro úspěch? Tak to už musíte přijít a podívat se sami.