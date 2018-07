Strašidelná noc

Vždy vás zajímalo co se děje v Expozici času po setmění? Letos v létě máte možnost to zjistit! Brána expozice se těm nejodvážnějším z vás otevře, jen co se zešeří. Expozice, jakožto bývalá mučírna skýtá různé místa, kterým by se měl raději vyhn sebeodvážnější tvor. Tak neváhejte a přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet svou odvahu vstoupit do prostoru opleteného mnohými pověrami, ze kterých běhá mráz po zádech.