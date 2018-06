Český kinematograf / Počátky filmového průmyslu

Rozsáhlou výstava, která vznikla v roce 2016 v Národním technickém muzeu při příležitosti 120 let od první filmové projekce v českých zemích a prezentuje unikátní kinematografické sbírky Národního technického muzea a Národního filmového archivu, připravilo od 22. června 2018 Vlastivědné muzeum v Olomouci. Výstava je doplněna o exponáty ze sbírek tohoto muzea a o projekční techniku vyrobenou společností Meopta Přerov. Návštěvníky zavede do doby „báječných mužů s klikou“, tzn. do doby počátků filmu na konci 19. století, a provede je historií filmové techniky i filmové tvorby první třetiny 20. století.

Představuje vynálezy a objevy, jež vedly ke vzniku kinematografie (chronofotografie, stroboskop, kinesiskop, mutoskop atd.), kočovným kinům i prvním stálým biografům (Empire Bio Co., Ponrepo, Illusion, Ponec atd.). Seznámí návštěvníky se zakladatelskými osobnostmi české kinematografie, které stály před i za kamerou: Janem Kříženeckým, Josefem Švábem Malostranským, Otto Hellerem, Aloisem Jalovcem ad. Dozvědí se také, jak se první filmy vyráběly a jak vypadaly nejstarší filmové ateliéry.