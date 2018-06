Výstava důležitých osobností z českých dějin s lektorskými přednáškami se bude konat od čtvrtka 21. června do neděle 24. června. Ve dnech 21. – 23. června bude výstava probíhat od 10:00 do 18:00 hodin a v neděli 24. června od 10:00 do 17:00 hodin. Výstava je komentovaná lektorkou v průběhu celého dne. Pro návštěvníky výstavy České dějiny je zpřístupněna zdarma také výstava o pravěku.Obě výstavy opětovně získaly záštitu MŠMT