Dny Javornicka 2018 - 15. - 16. 6. 2018 na zahradě Karla Ditterse z Dittersdorfu. Zapsat do deníčků. Začátek ve 12.00 hod. Všichni jste srdečně zváni :)

PROGRAM:

V pátek 15. 6. 2018 v 19:00 hod LIMONÁDOVÝ JOE (divadlo)

V sobotu 16. 6. 2018

9:00 - Sportovní hala - MEZINÁRODNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ

12:00 - Slavnostní zahájení městských slavností, trubači Lesů ČR

12:05 - Defilé městem

12:30 . Vystoupení dětí z MŠ Míru a MŠ Polská

12:50 - Taneční vystoupení FREE DANCE

13:00 - Dechová skupina - GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA Zlotý Stok

13:45 - Hudební skupina Drashan z Javorníku

14.45 - Bublinová show Matěje Kodeše

15:30 - Hudební skupina DOWN BEAT DIXIELAND BAND

16:35 - Akrobatická show - ON THE ROAD - cirkus trochu jinak, z.s.

17:30 - Taneční vystoupení skupiny ZESPÓL PIEŚNI I TAŃCA OTMUCHÓW

19:00 - Hudební vystoupení - DĚTI RÁJE - ŠIMON PEČENKA

20:30 - Hudební skupina O5 a RADEČEK

22:00 - Ohňostroj - Pyro & Art, s.r.o.

22:30 - Hudební skupina VAGON ROCK MACHINE

Informace o akci zobrazíte také kliknutím na obrázek.