Koncert pro Jeseníky

Nový formát 9. ročníku Koncertu pro Jeseníky 2018.

Těšit se můžete na spoustu skvělé muziky ve spojení se sportovními zážitky.



♬ vypsaná fiXa (rock)

♬ Cocotte Minute (crossover)

♬ Fake Your Destiny | ex Shit Drive (alternative-rock)

♬ The Complication (alternative-rock'n'roll)

+ DMJ SHoW (Freestyle Bike vystoupení pod taktovkou několikanásobného mistra ČR Damjan DMJ Siriski)



LINE-UP:

17:00 ► DMJ SHOW - FREESTYLE BMX

18:00 ► THE COMPLICATION

19:30 ► FAKE YOUR DESTINY | ex SHIT DRIVE

21:00 ► VYPSANÁ FIXA

23:00 ► COCOTTE MINUTE