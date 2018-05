Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní

Výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní, kterým muzeum připomene jedinečné přerovské výročí spojené s Komenským, 400 let od uzavření Komenského první svatební smlouvy. Jan Amos Komenský patrně na revizi starší Fabriciový mapy Moravy začal pracovat v Přerově v době, kdy zde působil jako učitel, a měl přístup do bohatých knihoven svého mecenáše Karla staršího ze Žerotína. Přesnost jeho geografického zákresu je dodnes předmětem bádání odborníků a díky krásné grafické výzdobě jsou edice Komenského mapy atraktivní také pro širokou veřejnost. Výstava představí jednu z neucelenějších kolekcí různých vydání této mapy, které patří k nejcennějším exponátům přerovského muzea. Výstava tak současně připomene i oslaví výročí 130. let od založení Musea Komenského v Přerově, vůbec prvního muzea tohoto zaměření na světě. Jeho fundátor František Slaměník zakoupil první a dlouhou dobu také nejcennější exemplář celého souboru tzv. přerovský výtisk. Představena bude také starší Fabriciova mapa, která byla podkladem pro Komenského práci, stejně jako Müllerova mapa, která Komenského dílo nahradila.

Součástí výstavy budou makety jednoduchých geografických měřických pomůcek z období 16. – 17. století (např. Jakobova hůl, jednoduchý kvadrant, krokvice, astroláb, theodolit), které přiblíží návštěvníkům styl práce tehdejších geografů. Pro návštěvníky bude připravena řada interaktivních prvků, které představí také práci kartografů a rytců, kteří vytvářeli deriváty map a zařazovali je do svých atlasů.