Férová snídaně v Bruntále

V sobotu 12. května v 9:30 hod se ve Starém Městě u Bruntálu na místním hřišti uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. Staré Město se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o fair trade pěstitele a pěstitelky, jejichž bio plodiny se dostávají na náš stůl. Akce se koná v Česku již poosmé, a to vždy na Světový den pro fair trade. Společným piknikem na veřejném místě tak vyjádříme podporu nejen místním pěstitelům a pěstitelkám, ale i producentům a producentkám ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojených do systému fair trade. Ti pak mohou produkovat své plodiny a zboží s ohledem na životní prostředí, jejich děti mohou chodit do školy a za svoji práci dostávají spravedlivě zaplaceno.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo lokální. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtrade banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky.

Srdečně zvou spolek Korálky a obec Staré Město.