Zahájení turistické sezóny - Opava

Již třetím rokem připravuje destinační management Opavského Slezska akci Otevírání turistické sezony. Letos se místem konání stane přímo slezská metropole, a to v sobotu 28. dubna. Pokud zde zavítáte, čeká vás to nejlepší, co naše oblast nabízí, včetně skvělého doprovodného programu. Vzhledem k letošnímu významnému výročí ponese navíc podtitul Dotek první republiky.

Slibovaný program bude pestrý. Hlavním lákadlem zůstává poutavé představení turistické oblasti. Na akci se vám představí zástupci turistických atraktivit, obcí, zámků, muzeí, festivalů, regionálních výrobců a mnohých dalších. „Vy budete mít jedinečnou příležitost vše doslova zažít, vyzkoušet a ochutnat. Na Otevírání turistické sezony se všichni partneři pečlivě připravují. Navíc se dozvíte mnoho zajímavých informací o tom, co se chystá, kam vyrazit na výlet či dovolenou,” upozornil organizátor akce Jan Černý, manažer turistické oblasti Opavské Slezsko.

Samotné akci vždy předchází jízda historického vlaku, který i tentokrát vyjede krátce po 9. hodině z Ostravy a zamíří do Opavy. Návštěvníci tak mají možnost dalšího nevšedního zážitku. „Letos na ně kromě dobových průvodčí čeká také další překvapení, neboť se tímto vlakem vydá na svou návštěvu do Opavského Slezska první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Můžete jej tak na své cestě doprovodit, případně na něj počkat na opavském východním nádraží, kam přijede před 10. hodinou,“ přiblížil detaily Jan Černý. Z nádraží odjede historickým vozem přes Horní náměstí směrem do Městských sadů, kde se zúčastní v 11 hodin slavnostního zahájení akce spolu s dalšími zástupci města a kraje. Jízdu historickým vlakem mohou zájemci využít ještě odpoledne, kdy vlak vyjede z města Hlučín. Na závěr akce před 17 hodinou vyrazí z Opavy zpátky do Ostravy. Z opavského nádraží bude možnost využít autobusové svozy zdarma do Městských sadů a zpět, s mezizastávkou na Horním náměstí.

Stěžejní část programu bude soustředěna do Městských sadů a bude probíhat od 10 do 17 hodin. Kromě již zmíněných zástupců turistické oblasti bude pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program s velkým zaměřením na děti, na které čekají hry, workshopy i pohádky. V celém okolí budou nachystány soutěže a každé dítě se může zúčastnit hry Zažij první republiku. „Na hlavním pódiu mohou návštěvníci zhlédnout několik představení zahalených do hávu první republiky. Připraveny budou také vystoupení Klimkovických pjenic či Dolbendu. Pravidelnou součástí akce je také gastrozóna, která letos mimo slezské kuchyně nabídne také něco z prvorepublikového menu. K tomu se se svou nabídkou přidají regionální minipivovary,“ doplnil organizátor s tím, že na místě bude jarmark s nabídkou regionálních produktů, z nichž se většina může pyšnit certifikátem Opavské Slezsko – regionální produkt.

V areálu budou vytvořeny 4 scenérie pomocí kulis a rekvizit, které budou reprezentovat prvorepublikový život ve městě, život na vesnici, život šlechty a téma vojenského opevnění. Během dne se zde odehrají určité scénky a aktivity, které budou pro návštěvníky příjemným překvapením a zpestřením. Areálem budou procházet kameloti, strážníci, vojáci, najdete zde prvorepublikovou poštu, skvělou panelovou výstavu, nebude chybět fotokoutek.

V centru města a blízkém okolí bude nachystán další doplňkový program. Otevřeny budou některé z významných budov a nebudou chybět ani komentované prohlídky, například kostela svaté Hedviky či židovského hřbitova. „Pro návštěvníky bude například otevřeno po celý den Turistické informační centrum Opava, městská věž Hláska s ochozem. Nesmím opomenout ani přístup do kanceláře primátora s obrazárnou purkmistrů a primátorů města,“ pozvala vedoucí TIC Eva Týlová a doplnila: „Na Horním náměstí bude vystavena historická tramvaj č. 7, která bude připomínat tramvajovou dopravu v Opavě nejen za první republiky.“