Drama Izrael/Německo/Francie/Švýcarsko, 2017, 113 min, české titulky, nevhodný mládeží do 12 let. Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími mladíky opuštěný checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. Od četby komiksů a poslechu starého rádia je občas vyruší projíždějící automobil či velbloud, který se po cestě líně prochází sem a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky. Jonathanovi rodiče se mezitím v Tel-Avivu snaží vyrovnat s tragickou zprávou a zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává. Ivan Šubjík tel.: 777 017 799 email.: kino-stramberk@email.cz