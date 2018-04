Rybičky - Dům kultury Akord Ostrava

Rybičky 48 vydávají po pěti letech svoji novou dlouho očekávanou desku BEST (FUCK) OFF. Jedna z nejpopulárnějších českých kapel se rozhodla vydat desku, která je poskládaná z úspěšných singlů vydaných během uplynulých pěti let, doplněnou o několik zbrusu nových písní. K vydání desky připravila kapela velké turné BEST (FUCK) OFF TOUR, s novou velkolepou koncertní show.

Koncertní turné R48 bývají beznadějně vyprodané, proto s nákupem vstupenek neotálejte!