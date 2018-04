Cool Kids Ples IV.

Pravý dospělácký ples pro děti. Parádní diskotéka, akrobacie na šálách, taneční vystoupení, tvořivá dílna, fotokoutek, bombastická tombola a v neposlední řadě barmany hlídaný dospělácký koutek pro rodiče.

Již čtvrtý dospělácký ples pro děti se blíží a jako každý rok to bude nezapomenutelný zážitek! Maškarních jsme si za sezónu užili dost, pojďme ji společně zakončit jako opravdové dámy a gentlemani! Rodičové, určitě máte doma krásné společenské šaty pro své ratolesti, které jste koupili na svatbu či jinou příležitost a teď je nemáte kam vytáhnout. A děcka, nenuďte se s rodiči zase večer doma, hoďte na sebe něco do společnosti a přijďte si zatrsat.Nevíte-li, co s rodiči, máme pro vás řešení. Vezměte je s sebou, zajistíme pro ně hlídání u baru ;)

Nuda v Cooltouru rozhodně nebude! Budeme trsat, obdivovat taneční a akrobatické představení nadaných vrstevníků, jíst, pít, vyrábět plesové doplňky a fotit se.

Jako každý rok se i letos můžete těšit na bombastickou tombolu – mezi cenami je zájezd k moři, jazykové kurzy, knížky, sportovní vybavení a mnoho dalšího. Aby to nebylo málo, na každého bude čekat malý dáreček na přivítanou a občerstvení v ceně.

Předepsaný oděv: malé i velké dámy šaty a společenská obuv, malí i velcí pánové ideálně oblek, minimálně košili a sako.