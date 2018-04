V čem se vozili naši předkové (1880 - 1985)

Kočárkové království přenese návštěvníky do světa kočárků, dětí, panenek, nadýchaných peřinek a povijanů.

Na první pohled by se mohlo zdát, že výstava je určena především malým a velkým návštěvnicím. Nudit by se ale neměli ani pánové, které by mohla zaujmout móda kočárků inspirujících se dobovými dopravními prostředka, zejména auty. Jak se vyvíjel automobilismus, a měnily se tvary vozů, měnily se i tvary kočárků. Napodobovaly se podle toho, které auto bylo zrovna v módě. Na výstavě je k vidění třicet historických kočárků. Nejstarším exponátem je trojkolka proutěná, která prochází z roku 1880 a podle časové osy se dostaneme až ke známé Libertě z roku 1985.