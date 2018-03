Výstava Diplomky 2018 představí na tři desítky závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Diplomová práce představuje pro většinu studentů stále to nejzásadnější, co za svou školní docházku vytvoří.

Pět let učení, tvoření a hlavně hledání by se mělo přetavit do uměleckého díla, které pro mladé autory bude znamenat vstupenku minimálně do domácího galerijního provozu. Z kategorie student umění se tak dostane do kategorie emerging artist. Nejednomu diplomantovi se z těch nedozírných možností a očekávání podlomí nohy.

Se změnou statutu se zároveň může rozloučit s poměrně komfortním zázemím školní instituce. Najednou zmizí referenční zdroj podnětů, inspirací, diskuzí a dobře míněných rad. Zmizí také jasně daný jízdní řád pravidelné produkce „umění“. Již tedy žádné klauzury, ateliérová zadání, školní výstavy. V lepším případě bude výstava diplomek prezentací nejenom výsledků školy, jednotlivých ateliérů nebo naplňování představ a vkusu pedagogů, ale hlavně zajímavým dokumentem, zachycujícím přerod od vnější k vnitřní motivaci, nebo alespoň pokusy o profesionalizaci ve tvorbě končících studentů. Dobří prognostici a dobré věštkyně mezi vystavujícími naleznou vedle slibných autorů možná i náznaky a cesty, které poznamenají příští tendence v současném umění.