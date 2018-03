Pocta Emanuelu Křenkovi

Když v lednu roku 2016 odešel na věčnost opavský herec Emanuel Křenek, pro spoustu přátel divadla to byla velká ztráta. Emanuel Křenek byl vedle své šedesátileté vynikající divadelní kariéry také milovníkem a obdivovatelem výtvarného umění. Přátelil se s mnohými umělci, pořádal jim výstavy (například v prostorách divadelního klubu a foyer Slezského divadla), připravoval publikace a sám je fotil. A to velmi zajímavě, citlivě, s rozeznatelnou vysokou mírou přátelství je také publikoval (například Jana Baucha, Jiřího Koláře a jiné). Podstatnou část svého života se výtvarným umění obklopoval, sbíral ho a žil jím. K ostravské galerii měl laskavý vztah, rád ji navštěvoval a častokrát vzpomínal na léta dětství, kdy bydlel s rodiči v blízkosti Domu umění.



Při jedné příležitosti mě překvapil skromným dotazem, zda může odkázat galerii svou kolekci. Nesměle jsem souhlasil. Byl jsem přesvědčen, že se tak dlouho nestane, a časem jsem si začal myslet, že se vše zapomene. Emanuel Křenek však vše naplnil a jeho pozůstalost se dle druhu dostala do veřejných institucí v kraji. Galerijní sbírky byly rozšířeny o 38 obrazů, 55 plastik a 79 grafik a kreseb. Díla jsou spíše komorního charakteru, ale mnohá velmi zajímavá, vzácná a sbírku kvalitou obohacující.



Na výstavě se návštěvníci setkají s autory, jako jsou například Jan Bauch, František Hudeček, František Gross, Josef Istler, Josef Liesler, Jaroslava Pešicová, František Štorek, Vladimír Komárek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová, Vladimír Preclík a dalšími. Výstava je především poděkováním a poctou Emanuelu Křenkovi, vpravdě renesanční osobnosti, člověku nesmírně moudrému a vzdělanému, duši přátelské a laskavé.