Studio Odile Decq

Odile Decq (18. července 1955, Francie) je mezinárodně uznávaná a často oceňovaná francouzská architektka, urbanistka a akademická pedagožka. Je zastánkyní neústupného postoje v rámci hledání řešení. V roce 1996 získala ocenění Zlatého lva v rámci Bienále architektury. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání, ale zároveň lze její práce popsat jako zmaterializovaný univerzální prostor, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování, architekturu, design a umění v jednom. Její multidisciplinární přístup byl mimo jiné oceněn „Jane Drew Prize“ v roce 2016. O rok později získala velmi prestižní mezinárodní ocenění od globálního architektonického portálu společnosti Architizer.

Odile Decq působila od roku 1992 jako profesorka v École Spéciale d'Architecture v Paříži, kde byla v roce 2007 zvolena vedoucím Katedry architektury. Odešla v roce 2012 a následně vybudovala a založila svou vlastní školu v Lyonu s názvem Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture.



Výstava vznikla ve spolupráci Kabinetu architektury, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Studia Odile Decq z Paříže a koná se v rámci desátého ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2018.