Elegie moderny. Knižní kultura let 1958–1968

V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní úspěch československé verzi moderny – a v roce 1967 se otevřel radikálně proměněný Památník Petra Bezruče, který tuto poetiku mezinárodní moderny bezezbytku naplňuje a její vitalitu připomíná i dnes, po jedenapadesáti letech. Mimořádně příznivé období let 1958–1968 se muselo promítnout i do knižní kultury – a Památník Petra Bezruče jako literárněvědné pracoviště nadregionálního významu je ideálním prostorem pro připomenutí její pestrosti, zajímavosti, nápaditosti. Okupace Československa 21. srpna 1968 toto mimořádně plodné desetiletí tragicky uzavřela: řada uměleckých osobností se nemohla doma veřejně prezentovat, mnozí představitelé české výtvarné a literární kultury odešli do emigrace. Tvůrčí a organizační vzepětí se tragicky uzavřelo.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 21. srpna 2018 v 17 hodin v Památníku Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava).

Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 7. ledna 2019.