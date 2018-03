Československá armáda 1918−1938 (1945)

V roce 2018 si připomínáme nejen sto let od vzniku Československé republiky, ale také od počátků formování nové československé armády, které byly provázeny řadou legislativních, technických a administrativních problémů. Základem československých vojenských jednotek se staly nejprve dobrovolnické organizace českých vojáků z řad rakousko-uherské armády, k nimž se postupně přidali vracející se příslušníci legií ve Francii a Itálii. Teprve po řadě bojů o sporná území v česko-německém pohraničí, na Těšínsku a na Slovensku, po návratu legionářů z Ruska a po reorganizaci v roce 1922 došlo k vytvoření pravidelné armády v počtu 150 000 mužů a k modernizaci výzbroje a výstroje. Byla založena Vojenská akademie v Hranicích a do velitelských funkcí, jež byly doposud obsazeny francouzskými veliteli, nastoupili Čechoslováci. K další reorganizaci a modernizaci armády došlo ve 30. letech v souvislosti se změnou bezpečnostní situace v Evropě po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Slibný vývoj byl však zastaven okupací Československa. Výstroj a výzbroj čs. armády, důležité spojenecké smlouvy, příběhy vojáků a velitelů československých vojenských jednotek, to vše představí výstava v Národním památníku II. světové války, a to jak ve správní budově, tak v hlavním objektu.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 17 hodin ve správní budově Národního památníku II. světové války v Hrabyni.

Výstava je realizována u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 30. listopadu 2018.