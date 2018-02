Poznejte fascinující historii městského obvodu Ostrava-Jih

Ostrava-Jih je v současnosti nejlidnatějším ostravským obvodem s bohatou historií. Besedu, kde se můžete autorů Mariána Liptáka (studium panelových sídlišť), Tomáše Majliše (historika a průvodce Ostravou), Petra Přendíka (kronikáře Ostravy-Jihu), Antonína Szturce (pracovník infocentra) a Martina Zálesného (grafik) zeptat na vše související s touto lokalitou, zpestří bohatá projekce vybraných historických snímků a záběrů s odborným a někdy i vtipným komentářem. Pro zmapování jeho historie použili autoři atraktivní formu srovnávacích fotografií.

Ke 130 snímkům míst a staveb dnešního obvodu vytvořili v knize Městský obvod Ostrava-Jih stejný počet současných pohledů, které byly pořízeny z autentického místa jako historické fotografie a vizuálně tak zachytili urbanistický vývoj této části města s odstupem desítek let. Nabídli tak čtenáři řadu překvapivých srovnání ducha místa a ojedinělou exkurzi do jeho historie. Kniha je o to působivější, že vizuálnímu vjemu nechali převážnou část jejího prostoru. Jednotlivé části se dělí na kapitoly mapující dějiny původních samostatných obcí, které dnes tvoří městský obvod.